Milan, colpo da sogno: Maldini sfida l’Arsenal

Paolo Maldini non si ferma e programma già un colpo clamoroso per il prossimo giugno: testa a testa con i ‘Gunners’

La vittoria nel derby dà un grande slancio alla squadra di Stefano Pioli. Il Milan guarda all’imminente sfida di Champions League, domani sera, contro il Salisburgo. Il ‘Diavolo’ è però focalizzato su quelle che, tra gennaio e giugno, potrebbero essere le novità da apporre alla rosa di Pioli.

Il calciomercato estivo ha regalato De Ketelaere, Origi, Adli tra gli altri: Maldini e Massara hanno già fiutato il prossimo affare che potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona di Xavi.

Pioli esulta: colpaccio da Barcellona

Il Milan, si sa, aveva un budget limitato per le operazioni in entrata da concretizzare entro lo scorso 1 settembre. Il grande colpo è stato De Ketelaere ma lì davanti, nel 2023, potrebbe avvicinarsi un altro gioiello che farebbe più che felice Stefano Pioli. Occhi in Catalogna dove Ferran Torres, già accostato nelle ultime settimane alle possibili uscite dalla squadra di Xavi, potrebbe dire addio a giugno. Ci ha provato allo scadere l’Arsenal che ha proposto circa 30 milioni di euro, poi rifiutati, per il cartellino dell’ex Manchester City. I ‘Gunners’ rimangono però interessatissimi al talento classe 2000 che fino a questo momento ha collezionato solo 99′ e 3 presenze in campo.

Il Milan resta alla finestra visto che il gioiello spagnolo rischia di giocare pochissimo da qui ad alcuni mesi. Arrivato nel gennaio 2022 per 55 milioni, per la giusta proposta non è escluso che il club blaugrana possa effettivamente dare il via libera alla cessione. I diversi cambiamenti apposti alla rosa di Xavi sono sotto gli occhi di tutti e l’ultima ‘vittima’ della recente rivoluzione potrebbe essere proprio Torres.

Milan e Arsenal sono dunque pronte a darsi battaglia: Ferran Torres nel mirino, Maldini vuole continuare a stupire i tifosi rossoneri.