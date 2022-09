Inter in crisi, da Milano sono sicuri: “Il problema non è la squadra”

Il dilemma società alla base della crisi Inter: ecco perché i nerazzurri faticherebbero ad esprimersi

La sconfitta col Milan e i tre gol incassati nel derby, certificano il momento ‘no’ dell’Inter. Alla base dei problemi di campo, però, ci sarebbe il “dilemma” relativo al futuro societario del club.

I problemi dell’Inter sono sotto gli occhi di tutti. Evidenti le difficoltà di una squadra che sembra essere solo lontana parente di quella che due anni fa conquistava lo scudetto con Antonio Conte in panchina. I problemi, però, non sarebbero solo di natura meramente tecnica.

4.9.2022

L’#Inter non c’è con la testa perché le sconfitte con #Lazio e #Milan sono anche mentali. A nulla serve il massacro social a #Inzaghi o #Handanovic, perché sono tutti in ambasce per lo stato di incertezza dall’alto, che è irrisolvibile! Reagire è dura ma è l’unica via. pic.twitter.com/vZgJKgSjcr — Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) September 4, 2022

A sostenere questa tesi è Gian Luca Rossi, noto giornalista meneghino che su Twitter ha detto la sua sulla situazione in casa Inter. A suo avviso, infatti, la squadra nerazzurra “non c’è con la testa, perché le sconfitte con Lazio e #Milan sono anche mentali”.

Crisi Inter, il problema è la società?

Dunque, secondo Gian Luca Rossi “a nulla serve il massacro social a Inzaghi o Handanovic, perché sono tutti in ambasce per lo stato di incertezza dall’alto, che è irrisolvibile! Reagire è dura ma è l’unica via” sostiene il giornalista lombardo, provando a “scagionare” tecnico e calciatori per i problemi relativi a prestazioni e risultati.