Juventus, ansia Allegri: il big rischia di saltare il PSG

La Juventus rischia di perdere un altro big in vista del match contro il PSG che aprirà il cammino bianconero in Champions League

Non un momento facile per la Juventus in questo inizio di stagione, dove faticano ad arrivare le vittorie e gli infortuni non lasciano in pace i giocatori. Martedì la squadra di Allegri inizierà il proprio cammino in Champions League contro i talenti del PSG.

A far rimanere in ansia il tecnico juventino in vista del big match europeo è proprio la situazione legata agli infortuni. Un altro big rischia di rimanere fuori per la trasferta di Parigi.

Juventus in ansia per Di Maria: può saltare il PSG

Angel Di Maria ha sicuramente avuto un impatto importante nella Juventus, ma quello che continua a preoccupare i bianconeri è la sua condizione fisica. Infatti l’argentino ha già subito un infortunio in questa stagione e nella partita contro la Fiorentina è uscito al termine della prima frazione per precauzione.

Ma per Di Maria potrebbe esserci qualcosa di più preoccupante perché l’ex PSG rischia di saltare il match contro la sua ex squadra proprio per problemi fisici. Ennesima grana legata agli infortuni per Massimiliano Allegri in vista di un match fondamentale per il cammino in Champions League.