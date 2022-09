Delusione Allegri: i tifosi della Juve reclamano l’ex

Le prestazioni dei bianconeri in campionato riflettono l’operato di Allegri, i tifosi imbufaliti adesso invocano l’arrivo dell’ex vincente

Nelle prime cinque uscite di campionato la Juventus può vantare di tre vittorie e due pareggi che tuttavia non rispecchiano l’andamento complessivo delle prestazioni offerte. A qualche guizzo individuale si aggiungono poche giocate di squadra, frutto di un meccanismo tutt’altro che oliato a dovere.

Il recente 1-1 contro la Fiorentina è stato per molti persino fortunoso, visto quanto mostrato in campo: atteggiamento remissivo con il baricentro troppo basso in stile ‘catenaccio’ anche laddove non era necessario, poi le sostituzioni discutibili fra cui soprattutto l’avvicendamento De Sciglio–Di Maria che ha fatto colare a picco il tasso qualitativo. Per non parlare del bomber Vlahovic, relegato a scaldare la panchina. Tutte scelte che ricadono inevitabilmente sul tecnico Massimiliano Allegri, macchinato già dalla passata stagione di qualche errore gestionale non indifferente. Ma adesso il popolo bianconero sembra averne abbastanza.

Juventus irriconoscibile, serve la svolta che porta il nome di Conte

Sui social si è scatenata la bufera, con i più che non soltanto fanno sfoggio dell’ormai noto hashtag ‘#AllegriOut’ ma invocano persino a gran voce il ritorno di Antonio Conte, il più vincente della storia zebrata recente oggi al Tottenham.

In passato #Allegri ha vinto con la @juventusfc per aver ereditato l’eredità di #Conte che ha instillato nei suoi giocatori la vera determinazione della #Juve. Senza di essa #AllegriBall non è niente. #AllegriOut — Bianconero (@bianconeroid) September 4, 2022

#Conte per vincere con i vari DeCeglie,Pepe e Giaccherini creava 15/20 palle gol a partita nella speranza capitassero nei piedi giusti, #Allegri si appella all’unica occasione creata post gol senza considerare il nulla cosmico creato per 70 min. INDECENTE. #AllegriOut — Abyss Watcher (@AbyssWatcher89) September 3, 2022