Cori antisemiti in Fiorentina-Juventus. E c’è un caso anche al derby di Milano.

Due gravi casi di cori antisemiti nella 5ª giornata di Serie A: un caso in Fiorentina-Juventus, l’altro nel derby di Milano

Macchie negative nel bel calcio della 5ª giornata di Serie A. Nella giornata di ieri si è disputata la partita del Franchi tra Fiorentina e Juventus, una delle rivalità storiche del nostro campionato.

Durante la partita tra la Viola e i bianconeri si sono verificati dei cosi antisemiti da parte dei tifosi della Juventus. Una situazione che non è passata per nulla inosservata al Sindaco di Firenze, Dario Nardella che si è espresso così sui social: “Le frasi ‘Voi viola non siete italiani, ma una massa di ebrei, ‘sterilizziamo le donne così non ne nascono più’. Queste persone non sono degne di entrare in uno stadio per tutta la vita. Ora basta. Il tifo e il giornalismo sono una cosa, le offese gratuite e la violenza verbale sono ben altro e noi non le lasciamo passare”.

Cori antisemiti, non solo Fiorentina-Juventus: caso anche nel derby

Quello di Firenze durante Fiorentina-Juventus, però, non è stato l’unico caso della giornata di ieri. Infatti, anche durante il derby di Milano tra Milan e Inter si è verificata una situazione simile che ha macchiato la grande partita del pomeriggio di San Siro. Un gruppo di tifosi interisti, riferendosi ai sostenitori rossoneri, ha cantato: “I campioni dell’Italia sono ebrei”. Il video non è passato inosservato al Milan che in quanto società ha segnalato il video alla procura federale. Due casi inaccettabili che nuovamente macchiano il nostro campionato.