Mourinho non lo vuole, ecco il sostituto: pista bollente per il connazionale

Un titolare della formazione giallorossa non convince più di tanto il tecnico portoghese, che starebbe sondando altre piste

Nell’ottimo inizio di stagione della Roma, che, vincendo ad Udine nel posticipo domenicale serale, avrebbe la possibilità di guadagnare terreno su parecchie delle sue rivali, c’è un giocatore che non ha convinto il tecnico José Mourinho nelle prime uscite stagionali. Fortunatamente per lo Special One e per la squadra giallorossa, il sostituto ha risposto ‘presente’ quando chiamato in causa, ma in vista della prossima stagione uno dei primi obiettivi dovrà concetrarsi proprio lì. Sulla corsia di destra.

Il titolare da sostituire, quello per il quale l’allenatore portoghese già avrebbe mosso le sue pedine, è Rick Karsdorp. L’ex difensore del Feyenoord non ha mai fatto impazzire Mourinho per via di alcune disattenzioni, specialmente nella fase difensiva, che hanno fatto infuriare il tecnico. Nell’ultima gara contro il Monza, ad esempio, gli è stato preferito Celik, ma il solo turco non può bastare per coprire un ruolo così delicato.

Karsdorp via, ecco la pista anglo-portoghese

L’asse portoghese con Jorge Mendes, agente dell’obiettivo designato della Roma per la corsia di destra, potrebbe portare a Roma Nelson Semedo, il laterale lusitano del Wolverhampton, ex Barcellona, in scadenza di contratto a giugno 2023. Vero è che sul giocatore i Wolves possono esercitare il diritto di rinnovo per altri due anni, ma l’affare non è impossibile. I buoni uffici col super-agente potrebbero portare i loro frutti.

Le alternative, al momento, si chiamano Diogo Dalot, esterno dello United, e Singo, del Torino. Anche loro con l’accordo in scadenza nel prossimo giugno. Mourinho non vuole lasciare nulla al caso, lavorando già con entusiasmo in vista della prossima stagione. Quando la Roma, nelle sue intenzioni e in quelle dei Friedkin, dovrebbe disputare la Champions League.