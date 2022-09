Non solo Mbappé e Haaland: il Real insidia il Milan per 120 milioni

Il patron dei ‘Blancos’, Florentino Perez, studia il da farsi per sostituire presto Benzema e sbircia anche in casa rossonera

Con trentacinque primavere sulle spalle e una carriera fotonica che molto probabilmente verrà costellata dalla vittoria del Pallone d’Oro, Karim Benzema si avvicina sempre più al tempo in cui dovrà far spazio alle nuove leve nonostante non sembri accusare segni di cedimento fisico.

Per questo Florentino Perez, lungimirante patron del Real Madrid, aveva già pensato a Kyllian Mbappé come suo sostituto. La trattativa con il Paris Saint-Germain, tuttavia, non è stata neppure intrapresa per via della stretta del club parigino sul cartellino del francese che, come noto. è riuscita nell’impresa di trattenerlo ancora nella capitale transalpina.

A lui si era però aggiunto l’altro obiettivo Erling Haaland, prelevato quest’estate dal Manchester City. Sulla testa del norvegese pende una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, cifra che Perez sarebbe disposto a spendere.

Calciomercato, Rafael Leao obiettivo concreto del Real Madrid

Assieme a lui potrebbe anche arrivare un altro pezzo grosso della recente storia del calcio europeo, tutta targata Milan: il portoghese Rafael Leao. Lui che nella passata stagione è stato uno dei trascinatori della furia rossonera verso la vittoria dello Scudetto e che si prospetta confermarsi tale anche a questo giro del campionato di Serie A. La doppietta rifilata all’Inter nel derby, poi, è stata sensazionale.

Con la partenza di Asensio e Mariano, spiega ‘Don Balon’, Ancelotti avrà bisogno di uno come lui. Ma serviranno almeno altri 120 milioni di euro, se non di più, per portarlo a casa. Nel complesso, il Real andrebbe ad investire un totale di 270 milioni di euro che cambierebbero ancora una volta le carte in tavola su chi occuperà il tetto d’Europa.