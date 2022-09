Al centro delle critiche: Xavi offre l’assist alla Juve

Continua a essere al centro delle critiche e la Juventus si prepara a sostituirlo: Xavi offre la soluzione ad Allegri

Il campionato della Juventus è iniziato con diversi passi falsi. Infatti i bianconeri ieri contro la Fiorentina si sono fermati solo al pareggio per la terza volta in cinque giornate. Le critiche ovviamente non mancano per Allegri e per la squadra bianconera.

In particolare continua a essere al centro delle critiche Alex Sandro, che non riesce a trovare la migliore forma e da qualche tempo sembra non essere più lo stesso. L’erede sulla fascia potrebbe arrivare a gennaio dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba scaricato da Xavi: erede di Alex Sandro in bianconero

Il tempo di Jordi Alba al Barcellona sembrerebbe essere finito. Dopo l’ultima prestazione dello spagnolo, che secondo ‘Culemania’ avrebbe fatto arrabbiare Xavi, sarebbe stato scaricato dal tecnico spagnolo. Al suo posto il club blaugrana ha già Marcos Alonso, motivo in più per il quale potrebbe Jordi Alba potrebbe essere sacrificato sul mercato a gennaio.

L’occasione potrebbe coglierla la Juventus, che cerca un erede per Alex Sandro, che continua a essere al centro delle critiche del mondo bianconero. Per Allegri lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale con grande esperienza anche in campo europeo.