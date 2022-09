Inter, futuro Inzaghi: il motivo per cui non rischia

L’Inter nelle prime cinque giornate ha già subito due sconfitte, contro Lazio e Milan, ma Inzaghi non rischia: ecco perché

Inizio di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative per l’Inter, che in cinque giornate ha collezionato tre vittorie ma soprattutto due sconfitte arrivate contro Lazio e Milan nel derby di ieri.

Inevitabilmente dopo un inizio di stagione deludente, perché i punti sono arrivati solo con le piccole, e nel caso della prima contro il Lecce anche a fatica, qualcuno ha iniziato a pensare anche a un possibile esonero del tecnico. Ma la sua panchina sembrerebbe essere stabile per un motivo ben preciso al momento.

Calciomercato Inter, Inzaghi al sicuro: mancano le alternative

Simone Inzaghi non sente traballare la sua panchina al momento. Nonostante un inizio di stagione deludente, con due big match persi su due, attualmente la posizione del tecnico nerazzurro non sarebbe in discussione.

Il motivo per il quale la società non avrebbe preso in considerazione l’addio di Inzaghi sarebbe la mancanza di alternative. Al momento infatti i migliori tecnici liberi sarebbero: Zidane, Benitez, Loew, Villas Boas, Ranieri e Bielsa. Nel caso di Zidane sarebbe difficile arrivarci, mentre per quanto riguarda gli altri forse non sarebbero tra le priorità interiste. Dunque per ora Inzaghi può stare tranquillo, ma deve cercare di invertire subito la tendenza per non rischiare.