Inzaghi rassegnato, lo ha già detto a Marotta: lascia l’Inter

Aumentano le pretendenti per il difensore slovacco: ora alla corsa si iscrive anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti

Protagonista di una delle telovele più calde dell’estate, Milan Skriniar alla fine è rimasto un giocatore dell’Inter. La dirigenza nerazzurra ha respinto i numerosi assalti portati dal PSG, blindando la permanenza del calciatore. Col contratto in scadenza nel 2023 però, ed un accordo sul rinnovo ancora lontano dall’esssere trovato, il problema appare solo rimandato.

La situazione economico-finanziaria dei nerazzurri, nonchè le continue lusinghe al giocatore provenienti da Parigi, potrebbero alla fine comportare in ogni caso la partenza dell’ex Samdporia. Tanto più che, assicurano dalla Spagna, ci sarebbe ora un altra big interessata al calciatore. La notizia, già di per sè non molto rassicurante per i tifosi della Beneamata, è accompaganta da un’altra indiscrezione. Che metterebbe la parola ‘fine’ all’avventura di Skriniar con la maglia dei meneghini.

Skriniar ha già deciso: Inzaghi rassegnato

Secondo ‘Todofichajes.com’ infatti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe iniziato asondare il terreno con l’entourage del difensore per un possibile trasferimento alla Casa Blanca. Ma c’è di più. Si sostiene come Skriniar abbia già comunicato alla dirigenza nerazzurra la volontà di non rinnovare l’accordo in essere, ponendosi di fatto, a lungo termine, in condizione di andare via a zero. A breve-medio termone invece, ciò potrebbe significare una partenza a gennaio.

Entrambi gli scenari non lasciano troppo tranquillo il tecnico nerazzurro, che sa che prima o poi sarà costretto a salutare il perno della sua difesa, già apparsa traballante nelle prime due uscite stagionali contro le big. Il pressing del Real Madrid potrebbe rappresentare l’ennesimo motivo in più nella determnazione di Skriniar a lasciare l’Italia per lidi più prestigiosi.