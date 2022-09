Juve, scatto a sinistra: anticipo secco sull’Inter

Finito il calciomercato estivo, in casa Juventus si comincia già a ragionare in ottica futura. Tra gli obiettivi l’erede di Alex Sandro, in scadenza a giugno

La Juventus è stata una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo conclusosi, anche se non in tutti i Paesi, nella serata di ieri. I bianconeri hanno terminato col ‘botto’, Paredes dal Psg dopo un lungo inseguimento e Zakaria-Arthur scaricati a Liverpool e Chelsea poco prima del gong.

Finita la finestra estiva, ora anche la Juve può cominciare a programmare il futuro. Ovvero a fare la lista di nomi che potrebbero rinforzare la squadra a partire della prossima stagione. Tra le priorità, l’erede di Alex Sandro il cui contratto in scadenza a giugno 2023 – per ragioni economiche ma pure sportive – potrebbe non venir rinnovato.

Per la corsia mancina non girano tanti nomi, ma sicuramente uno su cui Cherubini e soci potrebbero riporre le loro attenzioni è quello di Borna Sosa, il quale nella sessione estiva terminata solo da qualche ora è stato un obiettivo concreto dell’Atalanta e poi dell’Inter come potenziale rimpiazzo di Gosens.

Marotta e Ausilio non hanno affondato il colpo perché la proposta del Bayer Leverkusen per il laterale tedesco non prevedeva l’obbligo e quindi alla fine il classe ’98 croato è rimasto allo Stoccarda.

Calciomercato Juventus, sorpasso e ‘beffa’ all’Inter per Borna Sosa

La dirigenza interista ci punta per il prossimo futuro, se non già per l’estate che verrà qualora Gosens dovesse continuare a non convincere Inzaghi. La Juventus, però, può inserirsi e sorpassare gli storici rivali come accaduro già con Bremer sfruttando anche gli ottimi rapporti con l’agente di Sosa, Fali Ramadani, oltre che la maggior forza economico-finanziaria. Tra prestito oneroso e diritto di riscatto, che magari può diventare obbligo al raggiungimento di determinati traguardi, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe decidere di investire 25-27 milioni di euro per il cartellino di Borna Sosa.