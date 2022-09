Tegola Fair Play Finanziario: sanzioni UFFICIALI per Juventus, Inter, Milan e Roma

Il Fair Play Finanziario colpisce duramente anche i club di Serie A: sanzioni ufficiali per Juventus, Milan, Inter e Roma

Il pugno duro dell’Uefa come ogni anno a fine calciomercato fa tremare i club europei. In Italia sono ben quattro i club colpiti dalle dure sanzioni che l’organo europeo ha stabilito sui bilanci delle squadre che dovranno rimanere all’interno di alcune limitazioni.

I club italiani che verranno colpiti da queste sanzioni saranno quattro, ovvero: Juventus, Milan, Inter e Roma. Pochi minuti fa è stato emanato un comunicato ufficiale dall’Uefa che ha svelato la situazione.

Juventus, Milan, Inter e Roma colpite dalle sanzioni Uefa: cosa succede ora

Continua l’incubo Fair Play Finanziario per i club italiani ed europei. L’Uefa ha ufficialmente deciso che verranno sanzionate Juventus, Inter, Milan e Roma per non aver rispettato i paletti imposti. Il comunicato Uefa recita: “La Prima Camera del CFCB ha concluso accordi transattivi con otto club che hanno concordato un totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni. È stato rilevato che AC Milan, AS Monaco, AS Roma , Beşiktaş JK, FC Internazionale Milano, Juventus, Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain non hanno rispettato il requisito del pareggio di bilancio”.

Poi il comunicato continua: “Questi otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo”. Nel dettaglio il comunicato differenzia l’importo totale e quello ricondizionato per ogni club. Per la Juventus l’importo totale è 23 milioni (3,5 quello ricondizionato), per il Milan 15 milioni è il totale (2 milioni il ricondizionato), per l’Inter 26 milioni l’importo totale (4 milioni il ricondizionato) infine per la Roma 35 milioni il totale (5 milioni il ricondizionato).