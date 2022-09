Milan, il Barcellona sfrutta Dest: acconto per il difensore

Il Milan ha regalato a Pioli Dest come rinforzo last minute: il Barcellona lo sfrutta come acconto per il difensore

Il Milan ha chiuso col botto la propria sessione estiva di calciomercato, inserendo tre nuovi innesti in rosa e rivelandosi una delle grandi protagoniste tra le squadre italiane.

Nell’ultimo giorno di mercato, di fatto, si sono conclusi i trasferimenti di Dest dal Barcellona, Thiaw dallo Schalke 04 e Vranckzx dal Wolfsburg. Sicuramente il giocatore più acclamato delle ultime ore è stato il terzino del Barça, arrivato in prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. Il calciatore statunitense è fuori dai piani di Xavi e potrebbe diventare molto prezioso per Pioli sulla corsia di destra, in alternanza con Calabria, visto l’infortunio di Florenzi. Dest potrebbe diventare la carta vincente del Barcellona per arrivare ad uno dei difensori del Milan.

Barcellona, Dest acconto per Kalulu

Il giocatore in questione è Pierre Kalulu, finito nel mirino del Barcellona in vista delle prossime sessioni di mercato. Il Barcellona potrebbe sfruttare il prestito di Dest per arrivare al centrale rossonero, aggiungendo una parte cash per compensare.

I blaugrana stanno valutando l’ipotesi di offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino del terzino statunitense per Kalulu che ha ancora 3 anni di contratto con il Milan e non ha ancora discusso l’eventuale rinnovo con la società. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate e che dipenderà dal rendimento di Dest con i campioni d’Italia.