Scambio con Arthur: il nuovo piano della Juventus

La Juventus guarda già all’anno prossimo: colpaccio con lo scambio nel prossimo calciomercato estivo: decisivo Arthur

Il calciomercato della Juventus si è chiuso nel migliore dei modi. La firma di Leandro Paredes, che ha lasciato il PSG per tornare in Serie A e vivere la sua seconda avventura italiana con la casacca bianconera, ha accontentato le richieste di Allegri. Oltre all’argentino, però, la ‘Vecchia Signora’ ha ultimato le cessioni di Zakaria al Chelsea e soprattutto di Arthur, ormai da mesi fuori dai piani dell’allenatore toscano, al Liverpool.

Ed è proprio la ‘posizione’ del talento brasiliano che può portare ad un colpo di assoluto spessore dei bianconeri, durante l’estate 2023.

Arthur da Klopp: Allegri pregusta lo scambio

4,5 milioni di euro per il prestito oneroso, diritto di riscatto a 37,5. Queste le cifre che hanno delineato l’approdo dell’ex centrocampista del Barcellona alla corte di Klopp. Una stagione, quella del riscatto con la maglia dei ‘Reds’, nell’anno del Mondiale in Qatar. Adesso, però, la dirigenza torinese ha già in mente un possibile sviluppo nel caso in cui il Liverpool decidesse di trattenere il giocatore, non spendendo però i 37,5 milioni richiesti dal nuovo contratto siglato poche ore fa. E la Juventus potrebbe provare a chiedere il cartellino di Ibrahima Konatè.

Se a giugno l’emergenza difesa dovesse rimanere tale, allora il centrale francese (arrivato dal Lipsia l’anno scorso per 40 milioni di euro) potrebbe essere la pedina giusta per cedere a titolo definitivo Arthur a Klopp. Molto dipenderà dalla stagione che il centrocampista vivrà in Premier League, così come dalle esigenze per la retroguardia di Allegri, l’anno prossimo.

Konatè quest’anno non ha trovato ancora spazio in campo mentre nella scorsa stagione ha accumulato, al suo primo anno con i ‘Reds’, 29 apparizioni con 3 gol ed 1 assist vincente.