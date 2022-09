Addio rimandato, Inter e Juventus ora lo sanno: via per 87 milioni

Per Juventus e Inter si pensa già anche al prossimo anno: ultima stagione prima dell’addio, colpo da 87 milioni di euro

Si chiude: questa sera la campagna trasferimenti estiva chiuderà ufficialmente i battenti. Qualche colpo ancora sarà messo a segno con l’Inter che potrebbe portare Jordi Alba in Italia e il Milan che attende Dest, entrambi dal Barcellona.

Difficile ipotizzare un acquisto last minute per la Juventus, che ieri ha ufficializzato Paredes e attende di sapere l’entità dell’infortunio di Szczesny. Proprio Inter e Juventus sono sulle tracce dei colpi di mercato del prossimo anno e hanno ricevuto un assist importante dalla Germania.

E’ stato l’amministratore delegato del Lipsia, Oliver Mintzlaff, a parlare del futuro di Josko Gvardiol: il difensore croato, classe 2002, è uno dei pilastri della formazione tedesca ed è per questo che è stata rispedita al mittente una importante offerta del Chelsea. “Posso confermare che Gvardiol giocherà con noi in questa stagione”. Nessuna chiusura però alla cessione tra un anno ed allora Juventus e Inter possono farsi avanti.

Calciomercato Juventus e Inter, colpaccio Gvardiol

Entrambe le società pensano ad un rinforzo importante in difesa per il prossimo anno. Ai bianconeri manca un mancino in rosa, mentre i nerazzurri tra un anno potrebbero dover fare i conti con una cessione eccellenti proprio nel pacchetto arretrato. Ecco allora che Gvardiol potrebbe essere il profilo giusto per entrambe le società, almeno dal punto di vista tecnico e da quello anagrafico.

Discorso differente per il punto di vista economico: il Chelsea era arrivato ad offrire 87 milioni di euro per il 20enne croato, ricevendo il no del Lipsia. Si dovrà ripartire da questa cifra per strappare il sì della società tedesca.