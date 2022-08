Bomba su Neymar dall’Inghilterra: trasferimento last minute

Arriva una clamorosa notizia dall’Inghilterra su Neymar: possibile trasferimento last minute

Siamo entrati nell’ultimo giorno di calciomercato e sono tante le trattative ancora in ballo, alcune di queste riguardano top player assoluti come Cristiano Ronaldo, ma nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di Neymar.

Il brasiliano del Paris Saint-Germain è stato quasi in ombra in questa sessione di mercato ma adesso, a poche ore dalla chiusura, è arrivato un clamoroso colpo di scena. Secondo alcuni media britannici Neymar sarebbe stato offerto al Chelsea. Il PSG ha dovuto pagare una cifra enorme per trattenere Kylian Mbappé e questo ha compromesso le finanze del club, mettendo in discussione il suo fair-play finanziario. Neymar è uno dei giocatori più pagati in rosa e questo potrebbe portare ad un clamoroso addio in queste ultime ore.

PSG, Neymar offerto al Chelsea

Diversi media britannici hanno lanciato la bomba: Neymar sarebbe stato offerto al Chelsea. Dalla Francia si sono subito affrettati a smentire la notizia. Diverse volte, però, è capitato che alcune notizie smentite finissero per diventare realtà pochi giorni dopo. A poche ore dalla chiusura del mercato estivo sembra difficile immaginare un trasferimento di questa portata come quello di Neymar che, però, dopo aver giocato in Liga e in Ligue 1, sarebbe molto motivato dall’accettare una nuova sfida in un campionato nuovo come la Premier League. Nelle prossime ore si avranno conferme o smentite definitive in merito al clamoroso trasferimento.