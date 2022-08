Non solo Arthur: destinazione a sorpresa per l’attaccante della Juventus

Asse aperto per la Juventus anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato: destinazione a sorpresa per l’attaccante

“Rovella giocherà nel Monza. Farlo stare qui senza permettergli di dargli continuità non è giusto, e mi dispiace. Fagioli credo rimarrà alla Juventus. Paredes? È ancora un giocatore del PSG, quindi non dico niente”.

Nell’ultima conferenza stampa a calciomercato ancora aperto, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul centrocampo bianconero tra entrate ed uscite. Ha appena salutato Rovella, che giocherà in prestito al Monza, mentre Fagioli dovrebbe rimanere a Torino. In entrata, invece, è appena diventato ufficiale Leandro Paredes: l’argentino è atteso nelle prossime ore in Italia e andrà a completare il centrocampo a disposizione di Allegri. Un reparto che la dirigenza spera di sfoltire ulteriormente anche con l’uscita di Arthur. Per il brasiliano ex Barcellona resta viva l’ipotesi Sporting, anche se solo attraverso la formula del prestito e con la partecipazione della Juventus al pagamento dell’alto ingaggio del calciatore.

Calciomercato Juve, non solo Arthur: asse con lo Sporting

Il club bianconero ha già ceduto allo Sporting il portiere dell’Under 23 Israel. Dopo Arthur, a prescindere dall’esito della trattativa, le due società potrebbero tornare a parlare anche per Moise Kean. L’attaccante classe 2000 è sempre in bilico alla Juventus e considerato cedibile: un tentativo potrebbe così arrivare anche dal club portoghese. Un eventuale affare comunque complicato per costi e volontà del centravanti. Occhi puntati, però, anche sull’asse Juventus-Sporting.