L’Inter è sempre più nel caos: “Dispiace che Zhang non vada via”

I clamorosi scenari di mercato in casa Inter hanno scatenato la preoccupazione dei tifosi: il presidente Zhang è nella bufera

Dopo aver dominato la prima fase del calciomercato estivo, con gli acquisti lampo di Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e infine di Romelu Lukaku, l’Inter è gradualmente passata dall’essere considerata la regina della campagna trasferimenti a società senza progettualità e senza un preciso disegno tecnico-societario alle spalle. Ripercorriamo brevemente le tappe.

In relativamente poco tempo è sfumato l’acquisto di Paulo Dybala, finito alla Roma ma sul quale l’Inter aveva ormai in mano l’affare da settimane; è stato subìto lo ‘scippo’ Bremer, tesserato dalla Juve dopo mesi di corteggiamento nerazzurro e un accordo anche qui abbondantemente trovato col calciatore. Per finire, il veto di Zhang sull’arrivo di Francesco Acerbi, il difensore centrale richiesto con insistenza da Inzaghi e per il quale la dirigenza si era spesa in una trattativa complicata con la Lazio. Negli ultimi giorni poi, le gocce che hanno fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi nerazzurri. Da un lato il possibile addio di Robin Gosens, corteggiato dal Leverkusen. Ma soprattutto il pericolo, ancora vivo, che lo stesso Skriniar venga ceduto al PSG proprio in chiusura di mercato.

Skriniar e Gosens via, tifosi dell’Inter in rivolta contro Zhang

Dai microfoni di ‘Radio Radio’, il noto opinionista Furio Focolari ha ben fotografato il momento in casa Inter, evidenziando le contraddizioni e i pericoli di certe scelte: “Cessione Gosens? È una cosa che ci lascia perplessi, ero convinto che l’Inter avesse fatto un grande acqusito. Il Gosens di Bergamo era un giocatore pazzesco. Un esterno basso capace di andare in doppia cifra ma non solo quello. Invece non riesce a giocare. È una situazione che fa male: arrivano i tedeschi che offrono qualcosa ed è normale che l’Inter ci pensi. Ma quando va via un giocatore si pensa subito a chi lo sostituirà. Anche per Skriniar: va via, sì certo. L’unica cosa che dispiace alla tifoseria dell’Inter è che non vada via Zhang“, ha esordito.

“Se negli ultimi due giorni dai via Skriniar, ma chi prendi l’ultimo giorno? Non c’è il sostituto…diventa da questo punto di vista preoccupante. Per me non è un fenomeno, non vale quelle cifre ma era sostituibile: ma oggi chi prendi?”, si è chiesto un più che perplesso Focolari.