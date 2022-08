Si intromette la Juve: colpo dall’Inter, Marotta furioso

Il calciomercato può entrare nel vivo: la Juventus fa infuriare l’Inter, ‘scippo’ last minute da parte dei bianconeri

Alla vigilia della chiusura del calciomercato estivo, la maggior parte delle operazioni sono già state chiuse. In particolar modo per le big, dalla Juventus al Milan, che ha da poco ufficializzato Thiaw, passando per l’Inter. Attenzione, però, perché proprio sull’asse Milano-Torino potrebbe profilarsi uno scenario mai pronosticato nelle ultime settimane.

E la Juventus, che in questa prima parte della stagione ha certamente deluso le aspettative, torna a guarda con interesse alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Juve-Inter: spunta l’ipotesi prestito

Uno in particolare, il profilo che Allegri avrebbe puntato e che i bianconeri potrebbero provare a regalare all’allenatore livornese entro domani sera. Non è un mistero che quello di Robin Gosens sia un profilo che in casa Juventus piaccia e da tanto tempo. Ben prima che firmasse con l’Inter, l’ex atalantino era uno dei nomi maggiormente accostati alla ‘Vecchia Signora’. Adesso la dirigenza torinese, conscia del fatto che per circa 30 milioni di euro l’Inter potrebbe decidere di vendere il tedesco, sembra intenzionata a fare un tentativo già nelle prossime ore. L’idea porterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto, proprio prima la chiusura di domani sera.

Il presidente Steven Zhang ha le idee ben chiare per quanto riguarda Gosens ed è pronto a dire no alla Juventus. Non c’è la minima intenzione di rinforzare una rivale come è la squadra di Allegri ed è per questo che l’opzione bianconera pare decisamente complicata. Marotta su tutte le furie, poiché la proposta delle ultime ore che sarebbe arrivata dal Bayer Leverkusen (prestito senza alcun obbligo di riscatto) ha decisamente portato nervosismo alla dirigenza della ‘Beneamata’.

L’Inter chiede almeno 30 milioni e, chiaramente, l’obbligo dell’eventuale riscatto da parte dei tedeschi. Juventus e Leverkusen sono quindi avvisate: queste le condizioni imposte da Marotta.