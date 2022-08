Offerta last minute per il difensore: colpo in Premier League

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Caglar Soyuncu, difensore centrale turco del Leicester: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di domani, sfiderà lo Spezia di Luca Gotti in occasione della quarta giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri arrivano al match dell’Allianz Stadium dopo il pareggio, sempre interno, contro la Roma di Josè Mourinho. Una partita, per larga parte, dominata dalla Vecchia Signora che ha subito sbloccato il risultato con la punizione di Dusan Vlahovic, ma non è riuscita a chiudere i conti quando poteva e, ad una ventina di minuti dal termine del match, è arrivata la beffa targata Abraham. Il gol del centravanti inglese della Roma ha negato i tre punti alla Juventus che ora deve ritrovare la vittoria in casa con lo Spezia, reduce dal pareggio interno, anche un po’ sfortunato, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Nel frattempo la società piemontese sta lavorando alacremente anche in sede di calciomercato per concludere al meglio questi due giorni di finestra dei trasferimenti. Nel mirino c’è Leandro Paredes, centrocampista del PSG di Galtier, ma attenzione anche alla possibilità che arrivi un difensore, in particolare occhio al nome di Caglar Soyuncu, centrale del Leicester.

Calciomercato Juventus, tentativo per Soyuncu: i dettagli

Caglar Soyuncu è in scadenza di contratto con il Leicester City nel 2023. Le Foxes, dopo aver ceduto Fofana al Chelsea per una cifra record di oltre 80 milioni di euro, potrebbero anche privarsi del turco per evitare di perderlo a zero al termine di questa stagione appena iniziata. La Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro, mentre il Leicester non vuole scendere sotto i 30 come richiesta. Inoltre, va valutata la situazione legata al futuro di Daniele Rugani. Soltanto una sua partenza potrebbe aprire all’arrivo del giocatore turco.