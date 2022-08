Colpaccio Juve: l’erede di Alex Sandro a parametro zero

La dirigenza della Juventus sonda il mercato anche per il prossimo terzino sinistro titolare. Occasione a parametro zero

Torna la Serie A con il primo turno infrasettimanale della nuova stagione. Oggi saranno in campo l’Inter, la Roma e il Milan di Pioli, che torna a Reggio Emilia, dove lo scorso maggio ha conquistato lo scudetto.

È già bagarre in vetta alla classifica con tutte le big raccolte in due punti ed Inter e Juventus rispettivamente a una e due lunghezze di distanza dalle prime. La squadra di Massimiliano Allegri ospiterà domani lo Spezia per ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi, in attesa di Leandro Paredes. Sono infatti ore decisive per il trasferimento del centrocampista argentino, con il Paris Saint-Germain che non ha ancora dato il via libera sulla formula dell’operazione. Il club parigino spinge per l’obbligo di riscatto, la Juve insiste per avere il diritto. L’affare Paredes sarebbe l’ultimo in entrata della società bianconera in questa sessione di calciomercato estivo. L’assalto al nuovo terzino sinistro titolare, infatti, è stato rimandato al 2023.

Calciomercato Juve, il post Alex Sandro a parametro zero

Per Alex Sandro non sono arrivate proposte concrete nonostante il contratto in scadenza nel 2023. La Juve ha così ceduto Luca Pellegrini, con il terzino brasiliano che onorerà il contratto fino al termine della stagione: salvo sorprese, l’ex Porto non rinnoverà con i bianconeri salutando a parametro zero. Nella prossima estate sarà dunque caccia al post Alex Sandro. Uno dei nomi già accostati è quello di Josè Gaya del Valencia: lo spagnolo, anche lui in scadenza di contratto nel giugno 2023, potrebbe tornare di moda per un importante colpo a zero. Occhi puntati, dunque, sul nome di Gaya per la fascia sinistra.