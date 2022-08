L’Inter stavolta vende: così Inzaghi si prende il suo pupillo

La sessione estiva di calciomercato è ormai agli sgoccioli: un intreccio da urlo in casa Inter, può arrivare il pupillo di Inzaghi

Ancora due giorni di trattative da urlo per l’Inter: tutto bloccato per l’arrivo di Francesco Acerbi, ma può dire addio un top player a centrocampo.

Come svelato dal portale “Interlive” la dirigenza nerazzurra starebbe pensando anche all’addio del centrocampista turco, Hakan Calhanoglu, che potrebbe dire addio di fronte ad una proposta che non si può rinunciare. Il Newcastle sarebbe sul punto di mettere a segno anche un altro colpo a centrocampo: in questo modo l’Inter metterà a segno una plusvalenza importante.

E così Simone Inzaghi potrebbe andare dritto sul suo pupillo, Luis Alberto, autore di un gol da urlo proprio contro l’Inter. Con Maurizio Sarri, però, il rapporto non è ottimale partendo sempre dalla panchina in queste tre sfide di Serie A.

Inter, intreccio con la Lazio: spazio ad uno svincolato

La Lazio potrebbe così acquistare anche dopo il primo settembre il centrocampista svincolato Barkley, pronto ad una nuova avventura. Il club biancoceleste sarebbe propenso a quest’intreccio suggestivo di calciomercato, ma mancano poche ore al termine. Un’ottimo inizio stagionale per Sarri, protagonista di due successi più il pari a reti inviolate contro il Torino targato Ivan Juric. Luis Alberto non farebbe parte dei suoi piani iniziali con Vecino, titolare per due volte consecutive. Ora potrebbe esserci l’occasione in casa Inter con l’addio di Calhanoglu.