Dybala, incontro col Monza: Galliani esce allo scoperto

L’Ad del club brianzolo svela un gustoso retroscena riguardante la trattativa per portare Paulo Dybala a Monza

In attesa di conquistare il suo primo, storico punto in Serie A, il Monza si lecca le ferite dopo un avivio di stagione difficile. Il mercato scoppiettante condotto da Berlusconi e Galliani non ha finora prodotto i risultati sperati, ma il tempo gioca dalla parte del club brianzolo, che può solo migliorare considerando il talento presente in rosa.

In attesa di piazzare qualche altro colpo, col mercato che chiudeà i battenti tra 72 ore, l’ex dirigente del Milan ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’. Nel racconto dell’impresa compiuto lo scorso anno con la promozione nella massima serie, Galliani è tornato su alcune trattative di mercato che lo hanno coinvolto in prima persona. È spuntato un clamoroso retroscena riguardante il possibile approdo di Paulo Dybala nel club biancorosso.

Da Icardi a Dybala, Galliani vuota il sacco

“La promozione? È l’impresa più grande che abbiamo realizzato, lo ripeto spesso al presidente. Abbiamo preso una società che cinque anni fa era in D e l’abbiamo portata in A. Il Milan, prima del nostro avvento, aveva già vinto due Coppe Campioni. Delle venti squadre di A noi siamo l’unica a parteciparvi per la prima volta”, ha esordito l’ex amministratore delegato del Milan. “Salvezza obiettivo riduttivo? Ma no, le statistiche dicono che in genere retrocedono quasi 2 squadre su 3 delle neopromosse. La A è un altro sport rispetto alla B. Abbiamo impiegato 110 anni per andare in Serie A, non possiamo impiegare 12 mesi per tornare in Serie B“.

“Il grande campione a cui avevamo pensato che, come ha raccontato nei giorni scorsi il presidente, ha declinato l’offerta, è Dybala, non Icardi. Avevo invitato gli agenti dell’argentino a casa mia, ma il giocatore preferiva un club che disputasse le coppe europee“, ha chiosato Galliani.