Il Milan ora è scatenato: top player last minute in arrivo

Il Milan potrebbe fare un tentativo last minute per Christian Pulisic, ala destra del Chelsea di Tuchel: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, dopo il pareggio in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, si è rilanciato alla grandissima con una vittoria molto pesante a San Siro contro il Bologna.

I rossoneri, vista la sconfitta dell’Inter a Roma contro la Lazio, hanno superato i cugini e, a pochi giorni dal derby e alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, aprono la settimana con il morale a mille e con una serie di movimenti di calciomercato difficili da pronosticare prima della serata di sabato. In difesa è infatti arrivato dallo Schalke 04 Thiaw, giovane gigante tedesco che andrà a rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli, mentre a centrocampo ecco il colpo Vranckx, una mezz’ala jolly che può agire in tutti i ruoli del reparto.

Ma non solo, in queste ultime battute di calciomercato, il Milan potrebbe anche lavorare ad un super colpo che arriverebbe dall’Inghilterra e, più precisamente, dal Chelsea di Thomas Tuchel. La società londinese, che non ha iniziato proprio nel migliore dei modi la Premier League, sta cercando di piazzare i diversi esuberi presenti all’interno della rosa e uno di questi risponde al nome di Christian Pulisic, ala destra che farebbe davvero al caso del Diavolo.

Calciomercato Milan, idea Pulisic: tutti i dettagli

Christian Pulisic, statunitense, sarebbe l’ala destra che manca al Milan di Stefano Pioli che vorrebbe proporre al Chelsea un’operazione in prestito con diritto di riscatto. I Blues però, considerando anche la scadenza nel 2024 del giocatore ex Borussia Dortmund, vorrebbero operare una cessione a titolo definitivo. Inoltre, in vista della Champions League, il Chelsea potrebbe anche pensare di non voler rinforzare una diretta avversaria nel raggruppamento, essendo il Milan la squadra di prima fascia del suo girone.