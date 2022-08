Zakaria-Juventus: scenario a sorpresa

Il calciomercato della Juventus può ancora regalare novità da qui ai prossimi tre giorni: attenzione a Denis Zakaria

Il pari casalingo contro la Roma è già un lontano ricordo per la Juventus di Massimiliano che deve ripartire subito. I bianconeri proveranno a tornare alla vittoria già nel turno infrasettimanale, all’Allianz Stadium, contro lo Spezia.

Ma intanto le attenzioni dei vertici juventini, a tre giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, sono tutte orientate sulle possibili ultime operazioni. Tra entrate e soprattutto uscite, spicca il nome di Denis Zakaria.

Addio Zakaria: spunta un nuovo club

Accostato a diversi club nelle ultime settimane, per il centrocampista svizzero potrebbe spuntare uno scenario fino ad ora inedito. Quella appena cominciata sarà un’annata importante. La stagione inframezzata dal Mondiale in Qatar spingerà diversi giocatori a fare le valigie per giocare con continuità ed evitare di finire in disparte, perdendo la possibilità di prendere parte all’evento più importante dell’anno. E non fa eccezione Zakaria che, come riferito da ‘Tuttosport’, non vorrebbe lasciare la Juventus dopo soli sei mesi ma allo stesso tempo il rischio di saltare il Mondiale lo spingerebbe all’addio.

Si è parlato con insistenza delle ipotesi Borussia Dortmund e Monaco: adesso, però, ci sarebbe una ‘sorpresa’. Perchè nei discorsi tra Juventus e Nizza per il giovane Amine Gouiri, attaccante classe 2000, sarebbe rientrato proprio Zakaria.

La società francese potrebbe dunque accelerare per portare alla corte di Favre il 25enne di Genf, reduce da 9 presenze con 1 rete ed 1 assist nei suoi primi sei mesi vissuti in quel di Torino, sacrificando proprio Gouiri in uno scambio.