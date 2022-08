Offerta folle al fotofinish: 100 milioni all’Inter

L’Inter continua a lavorare in vista degli ultimi giorni di mercato: nuovo innesto per Inzaghi, ma attenzione alla super offerta

Gli ultimi giorni di mercato saranno sempre molto frenetici: l’Inter cercherà di fare un ultimo colpo da regalare a Simone Inzaghi, ma occhio sempre alle sirene dall’estero con una possibile offerta da 100 milioni di euro.

L’indiziato numero uno a dire addio è sempre Milan Skriniar, difensore slovacco, ormai da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain, pronto a mettere sul piatto anche 100 milioni di euro. Il club francese ci proverà fino alla fine per questo tentativo davvero pazzo e inaspettato.

Simone Inzaghi si è detto soddisfatto della campagna acquisti finora, ma una cessione di Skriniar cambierebbe tutti i piani. In arrivo, invece, dalla Lazio anche il centrale difensivo, Francesco Acerbi, che orma aveva rotto i rapporti con Maurizio Sarri andando fuori rosa. Ultime ore frenetiche di calciomercato per puntellare le rispettive rose: novità importanti nei prossimi giorni per chiudere definitivamente il capitolo Skriniar.

Calciomercato, Skriniar futuro ancora incerto

Arrivato dalla Sampdoria, in maglia nerazzurra Milan Skriniar ha fatto passi da gigante diventando uno dei migliori difensori in circolazione. Il PSG vorrebbe rinforzare il reparto difensivo con il suo profilo andando così ad offrire circa 100 milioni di euro all’Inter. In caso di proposta ufficiale, per il club nerazzurro sarebbe davvero difficile rinunciarvi. Nelle prossime ore sono attese novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrale slovacco.