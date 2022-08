L’ex Milan se ne va, il Lione bussa a casa Allegri

Il Lione sta per cedere alle lusinghe sull’ex rossonero Paquetà: il club francese bussa a casa Juve per il sostituto

Si avvicina a grandi passi la deadline della sessione estiva di mercato e praticamente tutti i club – senza distinzione di nazionalità o lignaggio – sono a caccia delle ultime occasioni per puntellare la rosa prima della chiusura delle contrattazioni. Non fa eccezione il ricco West Ham, che da tempo corteggia un giocatore già visto in Italia con la maglia del Milan.

Lucas Paquetà, l’ex enfant prodige del callcio brasiliano, ha trovato la sua dimensione in quel di Lione, dopo la contraddittoria esperienza con la maglia del Milan. Il club inglese, come riferito dal portale Talk Sport, avrebbe rotto gli indugi con la società transalpina mettendo sul piatto qualcosa come 60 milioni di euro pur di accaparrarsi il talentiuoso verdeoro. Qualora il trasferimento andasse a buon fine sulla base di queste cifre, i rossoneri incasserebbero tra l’altro il 15% del costo dell’operazione. Che tradotto significa ben 9 milioni si euro. Al di là di questo importante tesoretto che agevolerebbe i piani di mercato dei meneghini, la partenza di Paquetà significherebbe anche possibilità, per la Juve, di liberarsi di un giocatore non esattamente al vertice delle priorità di Massimiliano Allegri.

Lione, addio Paquetà: assalto in casa Juve

Per ovviare alla ormai probabile cessione del sudamericano – l’offerta di 60 milioni appare davvero irrinunciabile – il Lione avrebbe intenzione di pescare in Serie A. Nello specifico in casa bianconera. Nn è un mistero infatti che piace il profilo di Weston McKennie, l’americano uscito un po’ dalle preferenze del tecnico dopo l’ultima stagione.

Qualora l’assalto francese sull’ex Schalke 04 dovesse concretizzarsi in tempo, la Juve avrebbe una rinnovata disponibilità economica per gli utlimi colpi. Oltre a poter chiudere agevolmente il colpo Paredes, i bianconeri potrebbero tornare sull’acquito di un terzino sinistro. Cosa a cui avrebbero già pensato prima, se non ci fossero state altre urgenze da sistemare sia a centrocampo che in attacco.