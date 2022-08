Offerta irrinunciabile per Zaniolo: lo scambio che spiazza Juve e Milan

Non si placano le voci di mercato riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo: offerta irrinunciabile alla Roma, Juventus e Milan spiazzate

Si avvicina a grandi falcate il fischio d’inizio di Juventus-Roma. Il secondo big match della terza giornata di Serie A ovviamente incuriosisce tantissimo. Abbiamo da poco superato i blocchi di partenza, ma questa sfida potrà comunque dire molto per il prosieguo del cammino. Si tratta di una grande prova di maturità per la Roma targata José Mourinho.

Gli uomini guidati dallo Special One arrivano leggermente meglio alla gara dell’Allianz Stadium rispetto ai rivali bianconeri, chiamati a riscattarsi immediatamente dopo la deludente prestazione in quel di Marassi contro la Sampdoria. Purtroppo mancheranno alcuni protagonisti di ambo le fazioni a causa degli infortuni. Oltre a Georginio Wijmaldum, non potrà prendere parte alla contesa Nicolò Zaniolo. L’attaccante classe ’99 ha subito una lussazione alla spalla durante la partita con la Cremonese, che lo terrà lontano dal rettangolo verde per un mesetto. Mourinho, dal canto suo, spera dichiaratamente di fare affidamento sull’ex Inter anche nella stagione appena cominciata. Mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, nonostante ciò non si placano le voci su un possibile addio di Zaniolo.

Calciomercato Roma, offerta irrinunciabile per Zaniolo: “Ziyech più 55 milioni”

Sull’argomento è intervenuto l’esperto di trasferimenti Enrico Camelio, il quale ha accennato ad una potenziale offerta irrinunciabile del Chelsea: “Se i ‘Blues’ offrissero 55 milioni di euro più il prestito di Hakim Ziyech, come farebbe la Roma a rifiutare tenendo Zaniolo? Anche il ragazzo penso che andrebbe volentieri a Londra, smettiamola di dire che vuole solo restare alla Roma“.

Per Camelio, dunque, la telenovela Zaniolo potrebbe avere una fine differente da quella si prospetta attualmente. L’operazione citata, inoltre, coinvolgerebbe indirettamente pure Juventus e Milan. ‘La Vecchia Signora’ non ha certamente tolto il nome Zaniolo dalla propria lista dei desideri, anche se si è dovuta concentrare su altre priorità. Invece i rossoneri, come noto, apprezzano particolarmente il profilo dell’esterno marocchina del club londinese. È bene sottolineare comunque che tale scenario appare altamente improbabile. Presumibilmente, a partire da settembre la Roma e l’entourage di Zaniolo discuteranno seriamente del rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. E poi il tempo ci indicherà la via.