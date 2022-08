Follie per Leao, pacchetto completo per il Milan

Rafael Leao potrebbe anche dire addio al Milan prossimamente: sulle sue tracce ci sono diversi top club d’Europa, la strategia

Novità importanti in casa Milan anche per quanto riguarda l’addio di Rafael Leao, accostato nelle ultime ore al Chelsea, pronto a fare follie per il campione portoghese.

Un’idea pazza per il club inglese che è sempre alla ricerca dei migliori giocatori per rinforzare il reparto offensivo. La proposta dei Blues sarebbe stata di circa 90 milioni di euro, ma i rossoneri non avrebbero intenzione di cederlo proprio a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Se non avverrà ora la cessione, a gennaio il Chelsea continuerà a bussare alla porta della dirigenza rossonera.

L’idea potrebbe essere quella di una parte cash più i cartellini di Chalobah, Loftus e Ziyech, che ormai non fanno più parte dei piani di Thomas Tuchel. Al momento si tratterebbero soltanto di suggestioni in ottica futura.

Calciomercato, Leao può dire addio al Milan

Il Milan continuerà a monitorare la situazione intorno al talentuoso giocatore portoghese, che è diventato uno dei migliori prospetti in circolazione. L’ultima stagione, culminata con lo Scudetto, è stata la sua consacrazione nel calcio internazionale: lo stesso Leao ha conquistato le convocazioni in Nazionale portoghese al fianco di Cristiano Ronaldo. Un intreccio di mercato che accontenterebbe un po’ tutti con proposte interessanti come contropartite da parte del Chelsea. Leao resta il desiderio pregiato da parte dei Blues, sempre pronti a fare follie per lui.