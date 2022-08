“La cosa più stupida”: caos Ronaldo, sta succedendo adesso

Cristiano Ronaldo dovrà decidere il suo futuro in tempi brevi: l’agente del campione portoghese, Jorge Mendes, lo sta proponendo alle big d’Europa

Un accostamento anche al Napoli che ha spiazzata la piazza partenopea: un possibile affare con il Manchester United, che potrebbe offrire anche 100 milioni per l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, autentica furia del reparto offensivo di Luciano Spalletti.

Nelle ultime ore l’accostamento di Ronaldo al Napoli si è fatto sempre più pressante: il campione portoghese vorrebbe giocare la Champions League dicendo addio di fatto al Manchester United. Una situazione al limite con questa pazza idea che non avrebbe entusiasmato anche i tifosi partenopei, restii ad a sorprendersi dell’arrivo dell’ex Juventus.

In tanti hanno mostrato anche scetticismo per questa operazione di mercato alquanto suggestiva in ottica futura. Un’idea che è circolata nelle ultime ore e che potrebbe così affascinare anche la piazza partenopea. In attacco il Napoli è al completo: CR7 arriverebbe soltanto in caso di cessione dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen.

Calciomercato, la piazza non s’infiamma: il commento

Tutto cambia rapidamente: nessuno avrebbe pensato che l’accostamento al Napoli di Cristiano Ronaldo non sia visto di buon occhio. Ma l’età del portoghese avanza e, con la cessione di Osimhen, le dinamiche non migliorerebbe a detta anche dei tifosi partenopei su Twitter.

Lo scambio Osimhen Ronaldo è in assoluto la cosa più stupida che abbia mai letto a proposito del Napoli. Va contro ogni logica e buon senso, contro tutto quello che si è fatto finora sul mercato. E non lo so se è peggio chi lo scrive, chi ci spera o chi ci crede. — Simona Petricciuolo (@seholsem) August 26, 2022

Dare via Osimhen per prendere Ronaldo azzererebbe di colpo tutto l’entusiasmo che è riuscito a trasmettermi il mese agosto — Rafhen (@Rnaples7) August 25, 2022

Per quanto sia (o meglio, sia stato) fanboy clamoroso di Ronaldo, al momento credo che per il Npaoli privarsi di Osimhen e “accollarsi” il portoghese sia una scelta sbagliatissima. Pare strano parlare così di CR, ma credo sia la verità.

Rimanere così è la cosa più logica. — Gaetano Formisano (@GaeFormisano19) August 26, 2022