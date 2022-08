È deciso, nuova offerta in arrivo: ora Milan e Inter lo sanno

Inter e Milan si contendono un rilevante obiettivo sul fronte entrate in ambito calciomercato: nuova offerta in arrivo, decisione presa

A breve prenderà il via la terza giornata del nuovo campionato di Serie A. Strasera toccherà all’Inter scendere in campo, per affrontare un match alquanto ostico allo stadio Olimpico contro la Lazio targata Maurizio Sarri. Partita sempre molto affascinante, visto ovviamente il legame tra la squadra biancoceleste e mister Simone Inzaghi. Più si va avanti e più bisognerà mantenere elevata la concentrazione sul campo.

Ma in questi giorni non si possono di certo ignorare i temi legati al calciomercato. Stiamo per entrare nel rush finale della sessione estiva di trasferimenti, di conseguenza le dirigenze continuano a lavorare alacremente al fine di completare la rosa. Compito che spetta anche a Marotta e Ausilio, chiamati ad occupare la casella rimasta scoperta nella retroguardia. In tal senso, l’incrocio con la Lazio è assai significativo. Non è un segreto la candidatura di Francesco Acerbi, per il quale c’è stato un summit positivo nelle scorse con l’agente Federico Pastorello. La ‘Beneamata’, però, non ha ancora preso una decisione definitiva, poiché presenta altri nomi papabili nella lista. Uno di questi piace pure ai cugini del Milan: stiamo parlando di Trevoh Chalobah, giovane talento inglese che il Chelsea sarebbe disposto a cedere.

Calciomercato Milan e Inter, nuova offerta del Chelsea per Fofana

I rossoneri stanno riscontrando delle problematiche non indifferenti sul fronte Tanganga, motivo per cui pare stia prendendo quota la pista in questione. Il futuro di Chalobah sarebbe condizionato da quello di Wesley Fofana, calciatore del Leicester per il quale il Chelsea ha avviato una trattativa concreta.

Se l’operazione dovesse concludersi positivamente, i ‘Blues’ potrebbero convincersi ad accettare anche un prestito con diritto di riscatto per la cessione di Chalobah (valutato sui 15-20 milioni di euro). Il Milan, dal canto suo, vanta il precedente positivo riguardante Fikayo Tomori. Tornando a Fofana, stando a quanto riferisce il giornalista esperto di mercato Nizaar Kinsella, sarebbe in arrivo una quarta offerta da parte dei londinesi. Milan e Inter osservano la vicenda a distanza da spettatrici particolarmente interessate.