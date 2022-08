Salta il tesseramento, Juventus e Milan possono prenderlo gratis

Non c’è spazio per tesserarlo, può essere nuovamente libero: Milan e Juventus possono prenderlo gratis, occhio alla Lazio

In Spagna il tetto salariale sta complicando non poco i piani dei club sul mercato. Prima di registrare dei nuovi acquisti è necessario liberare spazio se si ha toccato già il limite di spesa possibile.

Una situazione che ha condizionato il Barcellona, costretto a fare i salti mortali pur di tesserare i vari Lewandowski, Kessie, ecc. Ma non sono soltanto i blaugrana a dover fare i conti con questo limite che può trasformarsi anche in un’occasione per i club di Serie A.

Già, perché quando mancano 7 giorni alla fine del mercato, alcune società non hanno ancora perfezionato le cessioni necessarie a poter poi registrare i nuovi acquisti. E’ il caso del Betis: il club di Siviglia non ha la possibilità di completare il tesseramento di nuovi arrivi, senza prima completare le cessioni. Impresa che si sta rivelando troppo ardua ed ecco che Juve e Milan, ma anche la Lazio, potrebbero sfruttare l’occasione.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Mata

Juan Mata in Serie A, questa l’ipotesi che potrebbe nascere nei prossimi giorni. Libero dal contratto con il Manchester United, il trequartista spagnolo è in parola con il Betis ma non è stato ancora tesserato.

Per farlo è necessario che la società andalusa completi alcune uscite, su tutte quella di William Carvalho. Missione che i dirigenti del Betis hanno finora fallito ed allora Mata potrebbe anche non coronare il suo sogno di tornare a giocare nella Liga. Dovesse fallire la possibilità di vestire la maglia del Betis, l’ex United diventerebbe una occasione appetibile: ci potrebbero provare Milan e Juventus, a cui non dispiacerebbe inserire qualità ed esperienza sulla trequarti, ma un pensiero potrebbe farlo anche la Lazio di Maurizio Sarri.