Il Real Madrid lo scarica: affare last minute in Serie A

Tutto cambia improvvisamente con gli ultimi giorni di calciomercato tutti da vivere: pronto l’affare dal Real Madrid

Ancora pochi giorni, poi terminerà la sessione estiva di calciomercato 2022. Tanti colpi messi a segno dalle big d’Italia e non solo con la possibilità di arrivare a nuovi innesti di assoluto valore. Dal Real Madrid potrebbe partire anche un giocatore che conosce già molto bene la Serie A.

Come svelato dal quotidiano sportivo As, Alvaro Odriozola sarebbe ad un passo dall’addio visto che non è rientrato mai nei piani di Carlo Ancelotti. Ci sarebbero già diverse proposte per lui, come quella suggestiva dell’Inter in caso di addio last minute di Dumfries. Lo stesso allenatore italiano preferisce Lucas Vazquez come alternativa a Carvajal: Odriozola è pronto così a tornare in Italia con il suo contratto con i blancos che scadrà nel 2024.

Ipotesi suggestiva anche per quanto riguarda la Juventus: De Sciglio andrebbe così a rappresentare una valida alternativa a sinistra, mentre Odriozola si giocherebbe le sue chance come terzino destro.

Odriozola pronto al ritorno in Italia, l’affare possibile

A Firenze si è trovato molto bene legando molto con le tradizioni della città di Firenze: dopo il prestito, è tornato così al Real Madrid in attesa di una nuova destinazione che arriverebbe nelle ultime ore di calciomeracto. Inter e Juventus potrebbero così essere pronte al colpo da urlo in ottica futura per puntellare la rosa a loro disposizione.