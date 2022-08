Calciomercato Roma, avanti tutta per il centrocampista: colpo a sorpresa

Gli infortuni hanno costretto la Roma a tornare sul mercato dei centrocampisti: il colpo a sorpresa può arrivare dalla Grecia

La frattura alla tibia di Wijnaldum ha sparigliato non poco i piani in casa Roma. L’olandese si stava integrando negli schemi di Mourinho, ma la sua lunga assenza costringe i giallorossi a rivedere numericamente il reparto. Con anche Zaniolo ai box, Pellegrini avanzerà il suo raggio d’azione, ma la coperta al momento è assai corta.

Ecco perchè Tiago Pinto è in contatto anche con Mady Camara, centrocampista classe ’97 di proprietà dell’Olympiakos. Si tratta di un centrocampista di grande fisicità, contattato in queste ore anche dal Monza. La Roma sta provando ad inserirsi nella trattativa e avrebbe già trovato un accordo con il calciatore, pronto a trasferirsi in un campionato di livello superiore.

Sul taccuino della dirigenza giallorossa, però, i nomi sono molti. La scelta deve essere ponderata e fatta con cognizione di causa valutando costi, futuro e capacità di integrarsi sin da subito.

Roma, Camara opzione viva: le alternative

Camara è di certo il nome più caldo delle ultime ore. Le alternative al guineano sono molteplici. In primis c’è Soumare del Leicester, ma anche il Rennes sta spingendo forte su di lui. Infine non è passato di moda il nome di Zakaria, ‘esubero’ della Juventus utile a liberare lo spazio per Paredes.

Questi ultimi giorni saranno sicuramente frenetici. I discorsi per Camara continuano, ma le piste aperte sono molte e ricche di incognite. Vedremo nei prossimi giorni chi sarà il prescelto della Roma.