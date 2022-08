Mendes lo offre al Milan: prestito dalla Premier League

Jorge Mendes, super agente, potrebbe offrire al Milan il cartellino di Adama Traore, esterno destro tornato ai Wolves dopo il Barcellona

Il Milan di Stefano Pioli, campione d’Italia in carica, cerca riscatto dopo aver ottenuto appena un pareggio in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I rossoneri, nonostante il gol di Bennacer, non sono riusciti ad ottenere i tre punti e, sabato sera, sfideranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic in quella che, per il Diavolo, è sempre una gara molto molto complicata. Nella scorsa stagione infatti, l’ultimo match a San Siro contro i felsinei si è concluso sullo 0-0, mentre al Dall’Ara è stata una vera e propria guerra di nervi con il Bologna che, nonostante le espulsioni, ha tenuto botta praticamente fino al 90esimo minuto ed oltre. Ora arriva a Milano una squadra che cerca ancora la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta in casa della Lazio di Maurizio Sarri e il pareggio, ricco di polemiche, contro il Verona nella prima gara interna della stagione.

Il Milan invece sta studiando anche possibili operazioni in sede di calciomercato in vista di questi ultimissimi giorni e ore di trattative. I rossoneri hanno mostrato anche lacune nelle prime uscite, la maggiore, la più evidente è senza dubbio quella legata all’ala destra. Il Diavolo ha bisogno di garanzie in quella posizione e, in suo aiuto, potrebbe intervenire il super procuratore Jorge Mendes con una proposta decisamente allettante.

Calciomercato Milan, Mendes offre un suo “esubero”

Jorge Mendes potrebbe proporre al Milan il cartellino, magari in prestito, di Adama Traore, esterno destro dei Wolves. Il giocatore spagnolo, la scorsa stagione al Barcellona, potrebbe essere l’uomo giusto per la fascia del club rossonero, ma ci sono diversi scogli non proprio facili da superare. Il primo nodo è legato al pesante ingaggio del giocatore, mentre il secondo alla durata del contratto con la società di Premier League, in scadenza nel 2023. Per un prestito, servirebbe un rinnovo di un anno da parte di Traore, ed è da valutare se il giocatore sia disposto a farlo.