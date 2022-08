L’annuncio a sorpresa: “Scudetto all’Inter”

Il campionato è appena iniziato ma pare già tutto ‘deciso’: sarà l’Inter a trionfare conquistando lo scudetto

Quella appena trascorsa è stata una stagione memorabile per il Milan che ha conquistato il 19esimo scudetto, a undici anni dall’ultimo tricolore. Adesso, però, il campionato è ripartito e la concorrenza nella parte alta della classifica è cresciuta in modo considerevole.

Dalla Juventus che ha riaccolto Pogba e acquistato giocatori di spessore per rilanciarsi, come Bremer e soprattutto Di Maria, alla Roma di Dybala passando per il Napoli e soprattutto l’Inter.

Il Cies è sicuro: Inter prima, male la Juve

I nerazzurri hanno operato in modo oculato, accontentando tutte le richieste di Simone Inzaghi. Adesso, stando a quanto riferito dall’osservatorio del Cies (il centro di studi internazionali sullo sport, a trionfare ottenendo la seconda stella e superando nuovamente il Milan sarà proprio la squadra di Inzaghi. Il Cies ha infatti ipotizzato le classifiche degli attuali di campionati (in Premier trionferebbe il Manchester City, Real Madrid in Spagna, PSG in Francia e Bayern Monaco in Germania).

In Italia sarà l’Inter a vincere: i parametri utilizzati sono sia il mercato estivo che l’esperienza dei calciatori. Secondo il Milan, terzo il Napoli con la Juventus che deluderebbe le aspettative chiudendo il quartetto che giocherà la prossima Champions League.

Atalanta e Roma in Europa mentre nella parte bassa tornerebbero in Serie B Cremonese, Salernitana e Lecce, salvo il Monza di Berlusconi. Ecco la classifica completa:

1 – Inter

2 – Milan

3 – Napoli

4 – Juventus

5 – Atalanta

6 – Roma

7 – Lazio

8 – Sassuolo

9 – Fiorentina

10 – Verona

11 – Torino

12 – Udinese

13 – Sampdoria

14 – Bologna

15 – Monza

16 – Spezia

17 – Empoli

18 – Cremonese

19 – Salernitana

20 – Lecce