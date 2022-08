Conte e il ritorno alla Juventus: c’è la data

Antonio Conte non ha mai nascosto di voler tornare ad allenare la Juve. Questo però sarà impossibile fino a quando ci sarà Andrea Agnelli al timone del club

Antonio Conte di nuovo sulla panchina della Juventus. Non certo oggi e nemmeno domani. Sicuramente non fino a quando al timone del club ci sarà Andrea Agnelli, col quale si lasciò malissimo in quel famoso inizio estate del 2014.

Col tempo i rapporti tra l’attuale tecnico del Tottenham e il numero uno bianconero sarebbero tornati ‘cordiali’, ma non abbastanza per pensare a un nuovo matrimonio. Come conferma la decisione dello stesso Agnelli di affidare la ricostruzione a Massimiliano Allegri, fin qui dimostratasi una scelta del tutto sbagliata. L’allenatore livornese è tornato in queste ore al centro della critica di stampa e tifosi per via del brutto pareggio in casa della modesta Sampdoria.

Nonostante gli investimenti economici, la ‘sua’ Juve continua ad essere ai limiti dell’inguardabile, dando l’impressione di essere allenata male. La maggior parte degli juventini gli avrebbe già dato il benservito, idem l’ala Elkann capitanata da John.

Ma Allegri è intoccabile per via di un contratto in scadenza nel 2025 da ben 9 milioni di euro circa bonus inclusi. Lo è, lo sarà a meno di crolli vertiginosi perlomeno fino al termine della stagione, quando proprio John Elkann potrebbe riprovare a ‘spostare’ il cugino Andrea in altri rami legati al gruppo Exor (Agnelli sogna lo sbarco in Ferrari…) mettendo un suo uomo al timone de ‘La Vecchia Signora’. In fondo, se stesso…

Calciomercato Juventus, Conte in panchina con Elkann al timone del club

Con Elkann a capo della Juventus, ecco che si spalancherebbe un portone al grande ritorno di Antonio Conte, in scadenza giusto a giugno 2023 con gli ‘Spurs’. Ovvero dell’uomo probabilmente ideale per aprire un nuovo ciclo di successi.