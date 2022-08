L’ex bomber chiama Cristiano Ronaldo: appello social

L’appello dell’ex attaccante a Cristiano Ronaldo tramite i social

Cristiano Ronaldo è ormai diventato il centro delle voci di mercato, alla luce della sua complessa situazione col Manchester United.

Anche nel big match contro il Liverpool CR7 è partito dalla panchina, a conferma della rottura totale con l’allenatore e la società. Ronaldo vuole andare via ma difficilmente un club si farà avanti alle condizioni economiche del portoghese. Intanto l’ex attaccante dell’Olympique Marsiglia Djibril Cissé ha pubblicato un tweet in cui invita Cristiano Ronaldo a venire all’OM: “Cristiano, vieni amico mio. Mi prenderò cura di te”. ​​Anche se il club francese non ha intenzioni concrete di fare passi avanti verso il 5 volte Pallone d’Oro. Mentre il #RonaldOM è ancora di tendenza su Twitter, anche un ex olimpionico ha lanciato una telefonata.

L’appello di Cissé tramite i social a Cristiano Ronaldo

Come riportato da ‘RMC Sport’, l’Olympique Marsiglia non sembra intenzionato a prelevare Cristiano Ronaldo dal Manchester United, nonostante le fantasie e l’entusiasmo dei tifosi. Il messaggio di Cissé potrebbe spingere il portoghese ad insistere per il trasferimento in Francia ma a una settimana dalla chiusura del mercato la situazione si fa sempre più ingarbugliata.