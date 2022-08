Leao può partire a sorpresa, che scambio in Premier

Rafael Leao è stato il miglior giocatore della scorsa Serie A, ma ora non ha ancora trovato il gol: ora può andare via, l’affare da urlo in Premier

Novità importanti in casa Milan con la notizia a sorpresa del possibile addio del talentuoso giocatore portoghese, Rafael Leao, sempre nel mirino del Chelsea. La notizia, arrivata dall’Inghilterra, è rimbalzata così anche in Italia con i tifosi rossoneri ora più preoccupati di una possibile cessione dell’esterno offensivo di Stefano Pioli.

Al termine della scorsa stagione Leao è stato eletto come miglior giocatore della Serie A: i suoi dribbling ubriacanti hanno fatto la differenza mettendo a segno anche gol importanti. In questo nuovo inizio non ha trovato ancora gol ed assist, ma il suo futuro è sempre più roseo. Sulle sue tracce c’è sempre il Chelsea, che è innamorato da tempo del portoghese.

Come riportato da The Times, il club inglese potrebbe così mettere sul tavolo un’offerta pari a 80 milioni di sterline, circa 94 milioni di euro: inoltre, potrebbero essere inseriti nell’affare anche due calciatori dei Blues, Ziyech e uno tra Loftus-Cheek e Chalobah, quest’ultimo obiettivo dell’Inter.

Leao verso la Premier, la priorità del Milan

Al momento per il Milan Rafael Leao è davvero incedibile: partirebbe soltanto con il pagamento della clausola pari a 150 milioni, ma tutto può cambiare improvvisamente ma l’operazione resta complicata al massimo.

La dirigenza rossonera è così proiettata per un rinnovo contrattuale visto che il suo attuale scadrà nel giugno 2024: ora la sua richiesta sarebbe quella di guadagnare circa 7 milioni di euro con il suo contratto.