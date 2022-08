Può arrivare gratis, Allegri pensa al colpo dal Barcellona

Soltanto un pareggio a Marassi contro la Sampdoria: il gioco di Allegri ancora aspramente criticato, ora si pensa al colpo a parametro zero

La Juventus ha bisogno ancora di nuovi innesti per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: servono rinforzi soprattutto a centrocampo, visto che manca un vero e proprio regista.

Brutta prova della Juventus in casa della Sampdoria con il risultato di 0-0: nel mirino ancora una volta il gioco di Massimiliano Allegri, che non è riuscito ancora a dare una quadratura alla sua squadra. Ora arriveranno nuovi rinforzi anche a causa degli infortunati Pogba e Di Maria, che dovranno stare fuori ancora diverse settimane.

La suggestione potrebbe portare nuovamente a Barcellona con Miralem Pjanic, che sarebbe voglioso di una nuova avventura con un possibile ritorno a Torino. Una formula simile a quella di Vidal all’Inter con l’arrivo a parametro zero più bonus. Saranno giorni intensi con le ultime operazioni di mercato davvero incredibili da parte della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, non solo a centrocampo: colpo in attacco

Pjanic già conosce molto bene Allegri vista la sua esperienza passata in maglia bianconera: la Juventus starebbe ad un passo anche da Arek Milik per un vice Vlahovic all’altezza provando così a chiudere l’affare col Marsiglia. La Juventus vuole continuare a mettere a segno colpi importanti per competere su più fronti in vista della stagione appena iniziata. C’è bisogno di un cambio di rotta totale per arrivare così a lottare nuovamente per le prime posizioni in classifica in Serie A.