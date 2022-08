Arthur in Premier: la Juve tenta lo scambio perfetto

Arthur non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. La Juventus sta cercando una soluzione per liberarsi della mezz’ala brasiliana

Nel centrocampo della Juventus solo Locatelli e Pogba sono intoccabili. I restanti possono partire in caso di offerta congrua, per liberare spazio a Paredes. Certo, c’è comunque un più cedibile di tutti, vale a dire Arthur. Il brasiliano è del tutto fuori dai piani di Allegri e, di conseguenza, dei bianconeri.

L’ex mezz’ala del Barcellona, sbarcato a Torino nell’ambito dello scambio con Pjanic, è stato un autentico flop. Nelle scorse settimane pareva vicinissimo al Valencia di Gattuso, alla fine non riuscito a perfezionare il suo acquisto (in prestito secco) per ragioni prettamente economiche. Ragioni legate al suo stipendio, di 5 milioni di euro netti a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2025.

In questi ultimi nove giorni di calciomercato estivo, Cherubini e soci saranno dunque chiamati a una mezza impresa: trovare posto altrove al calciatore cresciuto ed esploso nel Gremio. In tal senso attenzione massima all’opportunità Premier League, dove più di una squadra è ancora attiva per completare il proprio organico. Tra queste il Liverpool di Klopp, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Thiago Alcantara.

Calciomercato Juventus, affare col Liverpool: Arthur per Tsimikas

Attraverso intermediari amici, oppure direttamente tramite il suo agente Pastorello, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe offrirlo al Liverpool con la formula del prestito più diritto di riscatto sui 35-38 milioni di euro. In eventuale sede di trattativa le due società potrebbero anche allargare l’affare a un altro calciatore, il terzino sinistro greco Tsimikas che ad Allegri può far tanto comodo visto il calo di rendimento di Alex Sandro. Arthur per il 26enne ex Olympiakos, il cui riscatto potrebbe però venir fissato a 23-25 milioni.