La Roma trema, vogliono subito Zaniolo: assalto nelle ultime ore

Nuovi assalti di matrice inglese sul talento giallorosso: oltre al Tottenham spunta un’altra ricca pretendente

Nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria in campionato, in cui Nicolò Zaniolo è stato grande protagonsita con una prestazione scintillante sebbene poco produttiva in zona realizzativa, che la Roma ha incassato un brutto pugno allo stomaco con il serio infortunio di Georginio Wijnaldum. La vigilia di Roma-Cremonese, partita che si disputerà quest’oggi allo Stadio Olimpico, è stata inevitabilmente macchiata da una notizia di cui tutti avrebbero fatto a meno.

C’è però un’altra indiscrezione che potrebbe a breve agitare i sonni dei tifosi giallorossi: la Premier fa sul serio per il talent giallorosso con la maglia numero 22. Oltre al già manifestato interesse del Tottenham infatti, un’altra big si sarebbe affacciata sul giocatore. Proprio ora che il giocatore sembra tornato a livelli di eccellenza fisica. E di grande coinvolgimento per la causa. Proprio ora che la dirigenza giallorossa aveva riaperto il tavolo del rinnovo contrattuale.

Chelsea su Zaniolo: la Roma, per ora, resiste

Come riportato stamane dal quotidiano ‘Repubblica’, nelle ultime ore il Chelsea si sarebbe aggiunto alla lista dei club interessati al nativo di Massa. La Roma, che ha respinto le proposte miste del Tottenham – composte da contropartite tecniche più cash – deve ora fronteggiare un nuovo assalto proveniente da Oltremanica. La società vuole assolutamente trattenere il giocatore, ma potrebbe non dire di no ad un’offerta ‘indecente’ non comprendente giocatori in cambio.

Con gli Spurs che avevano offerto all’attaccante un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti annui, Tiago Pinto deve trattare il rinnobo partendo da quella base economica. Il Chelsea potrebbe superare anche le offerte dei rivali londinesi in termini di stipendio da destinare al giocatore. Per non parlare della proposta da mettere sul piatto dei dirigenti giallorossi. Per ora la Roma resiste, nella speranza che la volontà del giocatore coincida con i propri desideri.