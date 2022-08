Infortunio e scambio improvviso: Juventus, ecco il nuovo bomber

Svolta inattesa per la Juventus nella ricerca dell’attaccante: torna d’attualità una vecchia pista in Serie A con uno scambio

Davanti, Inter e Napoli corrono. La Juventus è chiamata a rispondere, questa sera, in casa della Sampdoria, per non perdere contatto dalla vetta della classifica, anche se contro i blucerchiati Allegri sarà costretto a schierare quella che non è esattamente la sua formazione ideale.

Gli infortuni di Pogba e Di Maria hanno un po’ guastato i piani di questo inizio di stagione in casa bianconera, è innegabile. Al punto che la Juventus è ancora sul mercato alla ricerca di innesti funzionali. La ricerca di un regista di centrocampo e di un attaccante era in corso già prima, ma di sicuro lo stop del francese e quello dell’argentino hanno di certo acuito il senso di urgenza. Stasera, Allegri schiererà Kostic e Cuadrado sulle fasce a supporto dell’unica punta Vlahovic, sperando di poter contare su altri uomini sabato, quando con la Roma ci sarà già il primo big match stagionale. Per l’attaccante, occhio a possibili sviluppi delle ultime ore, che potrebbero riportare in auge una idea che appariva momentaneamente accantonata.

Juventus, si riapre la pista Muriel: tutto ‘grazie’ ad un infortunio

Juventus che infatti può tornare a pensare seriamente a Luis Muriel, come jolly offensivo. L’Atalanta non vorrebbe privarsi sicuramente a cuor leggero del colombiano, ma i nerazzurri, a propria volta, sono alle prese con un’emergenza, nel loro caso in difesa. Dopo la squalifica di Palomino, è arrivato infatti, ieri sera, l’infortunio di Djimsiti. Il centrale si è fermato, negli ultimi minuti del match contro il Milan, dopo un duro contrasto con Origi. All’inizio sembrava solo una forte botta, ma sono stati necessari esami strumentali per capire l’esatta entità del problema. Qualora lo stop fosse più serio del previsto, l’Atalanta avrebbe bisogno di un centrale per correre ai ripari. La Juventus è alla finestra e potrebbe mettere sul piatto Daniele Rugani, non certo ai primi posti delle gerarchie di Allegri, nell’ottica di uno scambio che potrebbe coinvolgere proprio Muriel e regalare così al tecnico livornese un attaccante di sicuro affidamento.