La Juve torna alla carica: scambio pazzesco per Zaniolo

Il serio infortunio occorso a Wijnaldum potrebbe cambiare i piani della Roma: la Juve ci riprova per Zaniolo offrendo una contropartita

Come un fulimine a ciel sereno, proprio mentre la squadra femminile stava ottenendo il pass per la seconda fase della Champions League, la Roma ha emesso, nella serata di domenica, il bollettino sulle condizioni di Georginio Wijnaldum. La frattura della tibia complica non poco i programmi giallorossi, privando José Mourinho di uno degli acquisti top dell’estate.

Da più parti già si sostiene la convinzione che la Roma debba tornare sul mercato per acquistare un altro centrocampista. Del resto l’ex Liverpool e PSG starà fermo almeno fino a fine anno. Il brutto stop occorso al giocatore oranje potrebbe favorire i piani della Juve, che già aveva messo sul piatto del Dg dei giallorossi Tiago Pinto un centrocampista, nella speranza di reperire i fondi necessari per l’acquisto di Leandro Paredes.

Assalto a Zaniolo, la Juve ci riprova

Nell’ottica di effettuare un nuovo tentativo per il cartellino di Nicolò Zaniolo, la Juve starebbe riprovando ad offrire Denis Zakaria ai giallorossi, contando appunto sulla necessità della Roma di avere un centrocampista in tempi brevi. Ovviamente al cartellino dello svizzzero, già seguito dai capitolini prima che la Juve, nello scorso gennaio, lo tesserasse, si aggiungerebbe un cospicuo conguaglio cash.

La risposta della Roma, nemmeno a dirlo, sarebbe stata già recapitata dalle parti della Continassa: è un secco no. Proprio in questi giorni, del resto, la societa dei Friedkin aveva ricominciato a discutere con l’entourage del suo numero 22 il rinnovo del contratto. Perdere oltretutto Zaniolo, a stagione iniziata, dopo che già Wijnaldum non sarà disponibile fino al 2023, non è certo una mossa che farebbe felice la piazza.