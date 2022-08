Torna l’incubo dell’Inter: svolta improvvisa, ma si intromette la Juve

Può arrivare all’Inter l’ultimo rinforzo richiesto da Inzaghi, ma attenzione: la Juventus può far saltare tutto

Obiettivo centrato per l’Inter, che è partita in campionato con il piede giusto. Due vittorie nei match inaugurali del campionato, contro il Lecce, anche se con molta fatica, e contro lo Spezia, per piazzarsi subito in vetta alla classifica e ribadire il proprio ruolo tra le favorite per la conquista dello scudetto.

Simone Inzaghi può guardare con fiducia ai prossimi impegni, che si faranno decisamente più probanti. Venerdì, all’Olimpico contro la Lazio, il primo match di difficoltà medio-alta, per capire a che punto sono i nerazzurri. E tra due settimane, il primo round del derby scudetto contro il Milan, che inizierà a dare indicazioni, anche di classifica, di un certo rilievo. L’allenatore interista spera in una crescita costante dei suoi, ma continua ad attendere gli ultimi ritocchi sul mercato. La campagna acquisti condotta da Marotta e Ausilio è stata certamente importante, ma è noto come il tecnico chieda un ultimissimo sforzo, per avere finalmente a disposizione una rosa completa. Da questo punto di vista, arrivano notizie che possono sancire la svolta tanto attesa.

Inter, l’ultimo tassello: Akanji arriva con il doppio sì, ma occhio alla Juventus

Il tassello mancante è un difensore che vada a colmare la slot vuota lasciata dall’addio di Ranocchia. E se uno dei nomi più caldi è stato fin qui quello di Francesco Acerbi, pupillo di Inzaghi, non è stata mai abbandonata la pista che porta a Manuel Akanji, centrale di 27 anni del Borussia Dortmund. Il giocatore svizzero è in scadenza di contratto con i tedeschi a giugno 2023 e, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la chiave risiederebbe nell’apertura a un rinnovo con i gialloneri per un’altra stagione, per permettere l’arrivo in prestito all’Inter. Dal Borussia sarebbe, a propria volta, arrivata l’apertura in direzione dei nerazzurri, per un affare che potrebbe essere quantificato tra i 15 e i 20 milioni di euro, intesi come cifra da fissare per il riscatto facoltativo nella prossima stagione. Ultime riflessioni in corso, l’ingaggio dello svizzero, intorno ai 2,5 milioni di euro, viene ritenuto a Milano in linea con i propri parametri e potrebbe dunque esserci il via libera definitivo. L’apertura del Borussia all’affare, però, rimette in gioco di fatto la Juventus. I bianconeri possono tentare un inserimento dell’ultimo minuto, per un innesto che andrebbe a blindare la propria linea difensiva. La rivalità tra nerazzurri e bianconeri può vivere un nuovo intrigante capitolo.