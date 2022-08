E’ stato già scaricato: la Juve prova a piazzarlo in Serie A

Juventus pronta a privarsene solo sette mesi dopo il suo acquisto. Tentativo con l’altra big di Serie A per fare un grande regalo ad Allegri

Complici le elevate richieste della mamma-agente, che hanno spinto il Manchester United ad abbandonare la trattativa per l’acquisto di Adrien Rabiot, la Juventus ora fa sapere di essere pronta a considerare l’uscita di Zakaria. Il tutto in ottica arrivo Paredes.

Dopo appena sette mesi dal suo sbarco a Torino per circa 8,6 milioni bonus inclusi, il mediano elvetico potrebbe dire addio ai bianconeri. In verità l’ex Borussia Moenchengladbach non è riuscito a entrare nelle grazie di Allegri, tanto che – seppur sottovoce – è già da un paio di mesi che si parla di una sua possibile partenza in caso di offerta congrua.

Proposte per Zakaria possono arrivare dalla Bundesliga oppure dalla Francia, visto che a lui sono interessati il Borussia Dortmund e, come scritto un mese fa da ‘Calciomercatonews.com’, il Monaco.

Non solo cessione all’estero, la Juventus potrebbe riprovare a piazzare Zakaria (contratto fino al 2026 da 3 milioni netti) in Serie A. Nella fattispecie alla Roma.

Calciomercato Juventus, Zakaria e soldi per Zaniolo

Il classe ’96 svizzero è molto stimato da Mourinho e può venir riproposto in cambio di Nicolò Zaniolo, pallino della dirigenza juventina ma anche dello stesso Allegri. L’offerta de ‘La Vecchia Signora’ potrebbe toccare i 30 milioni di euro cash più, appunto, il cartellino di Zakaria che a Torino valutano sui 15 milioni. A meno di sorprese i giallorossi direbbero nuovamente no.