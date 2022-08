Juventus, doppio addio nell’ultimo giorno di mercato: restano in Serie A

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus potrebbe dire addio a due giocatori nell’ultimo giorno: restano in A

La Juventus continua a lavorare sul mercato sfruttando questi ultimi dieci giorni rimasti per i trasferimenti. Ovviamente si cerca qualche occasione per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma oltre a questo si lavora anche alle uscite per cercare di piazzare gli esuberi.

In particolare due addii potrebbero arrivare nell’ultimo giorno di calciomercato. Duello in Serie A per un centrocampista, mentre l’altro è già stato promesso.

Calciomercato Juventus, Fagioli e Rovella gli addii dell’ultimo giorno: le destinazioni

La Juventus non pensa solo a comprare ma anche a qualche cessione dell’ultimo minuto. Proprio nell’ultimo giorno di calciomercato potrebbero essere due giocatori a partire. Il primo sarebbe Nicolò Rovella, che da tempo sarebbe promesso al Monza di Galliani in prestito.

Il secondo invece potrebbe essere Nicolò Fagioli, che dopo l’ottima stagione con la Cremonese ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. In Serie A a sfidarsi per prenderlo l’ultimo giorno di mercato potrebbero essere la Sampdoria e proprio la Cremonese. Dunque una chiusura di mercato frenetica per la Juventus, che nel frattempo dovrà trovare qualche rinforzo per Allegri.