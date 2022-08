Ritorno di fiamma, Allegri pronto all’assalto: Sarri non ci sta

In casa Juve torna d’attualità l’idea di acquistare un terzino sinistro: sullo spagnolo del Tottenham irormpe però la Lazio

In attesa di concludere positivamente la telenovela Depay – l’agente dell’olandese sarebbe già arrivato in Italia per chiudere – e con l’ossessione Paredes sempre viva, la Juve si rituffa sul terzino sinsitro. Un ‘problema’ mai affrontato veramente nel corso dell’estate. Alex Sandro non fornisce più le adeguate garanzie, e il tecnico bianconero avrebbe chiesto un ulteriore sacrificio alla dirigenza per riempire la casella scoperta.

Sfumato il sogno Renan Lodi, e dopo aver rifiutato Kurzawa dal PSG, i bianconeri guardano a casa di un vecchio amico per puntellare la rosa in un ruolo troppo spesso sottovalutato. Per la verità il giocatore in oggetto era stato già seguito in passato, ma le evoluzioni del merato avevano poi portato ad altro. Sul profilo, non esattamente al centro del progetto tecnico di Antonio Conte al Tottenham, gravita però anche l’interesse di un altro club italiano.

La Juve torna su Reguilòn, la Lazio tenta il blitz

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la Lazio di Maurizio Sarri starebbe tentando l’inserimento a sorpresa per Sergio Reguilòn, lo spagnolo del Tottenham già nel mirino dei bianconeri. Le caratteristiche dell’ex Real Madrid si sposerebbero bene con i princìpi tattici del ‘Comandante’, sempre alla ricerca di profili che possano interpretare al meglio i suoi dettami.

A favore della Juve, nella corsa al giocatore, c’è l’ingaggio dell’iberico. Che percepisce qualcosa come 3,6 milioni di euro netti annui di stipendio. Magari non troppi per le casse bianconere, ma certamente eccessivi per la politica di Claudio Lotito.