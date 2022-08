Acerbi all’Inter, l’ex non perdona: “Ferita ancora troppo fresca”

Francesco Colonnese non “perdona” Francesco Acerbi: l’ex difensore nerazzurro contro il nuovo stopper della squadra di Simone Inzaghi

È in dirittura d’arrivo la trattativa per il passaggio di Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter. Affare che non trova l’approvazione dell’ex difensore di entrambe le squadre, Francesco Colonnese.

In forza all’Inter dal 1997 al 2000 e alla Lazio dal 2000 al 2004, Francesco Colonnese conosce bene le piazze di Milano e Roma. Potrebbe fare il suo stesso percorso, ma inverso, Francesco Acerbi, difensore classe ’88 che dovrebbe passare in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto.

Un affare in dirittura d’arrivo tra i due club, legati da una storica amicizia. Affare che non fa fare i salti di gioia a Ciccio Colonnese, intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24.

Acerbi all’Inter, Colonnese non ci sta

“Acerbi? Non mi è piaciuta la sua risata quando l’Inter si giocava lo scudetto e ha ‘servito’ la palla a Ibrahimovic per il 2-1 di Tonali contro la Lazio” ha dichiarato Francesco Colonnese, parlando di “ferita ancora troppo fresca” dopo l’errore di Acerbi nella sfida tra Lazio e Milan dello scorso 24 aprile, con quel “sorriso” del difensore che tanto fece discutere.