Il Milan trema, bluff di Ancelotti: assalto al big rossonero

Il Real Madrid ha perso Casemiro e Ancelotti potrebbe aver bluffato sul mercato dei ‘Blancos’: il Milan trema

Il calciomercato del Real Madrid ha visto un colpo di scena improvviso. Infatti i ‘Blancos’ hanno accettato l’offerta del Manchester United e hanno salutato Casemiro, centrocampista fondamentale per lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Il tecnico dei ‘Blancos’ ha però detto che non verrà sostituto il brasiliano sul mercato.

Però il tecnico italiano potrebbe anche aver ‘bluffato’ su questo lato, mentendo sul ritorno sul mercato del Real Madrid. A tremare è il Milan, con il futuro di un big che ora viene messo in pericolo.

Calciomercato Milan, il Real Madrid potrebbe puntare Bennacer come erede di Casemiro

Il Milan è riuscito a tenere tutti i protagonisti della scorsa stagione in cui hanno vinto lo scudetto, Kessie a parte, il cui addio era già preventivato. A rischiare di dire addio ai colori rossoneri è Ismael Bennacer.

Il Real Madrid infatti potrebbe mettere gli occhi sull’algerino del Milan come erede di Casemiro a centrocampo. Per ora Ancelotti ha dichiarato che non arriverà un erede del brasiliano, ma potrebbe anche aver ‘bluffato’ davanti alle telecamere per poi intervenire sul mercato e far tremare il Milan.